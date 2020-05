Woonuitbreidingsgebieden omzetten naar natuur- en landbouwgebied en weekendzones laten uitdoven, dat voorziet het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DDH

19 mei 2020

18u44 0

Het Vlaams Departement Omgeving organiseert van 19 mei tot 17 juli een openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, kortweg het GRUP, voor de Demervallei en Laak, tussen Diest en Werchter. Het plan voorziet onder andere in extra maatregelen om bepaalde gebieden te beschermen tegen wateroverlast en voorziet in een uitdoofscenario voor de weekendzones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar

Eigenlijk maakt het GRUP bepaalde zaken in de toekomst mogelijk of net onmogelijk door de bestemming van bepaalde gebieden te wijzigen of te bevestigen, in dit geval voor de herinrichting van de Demervallei en Laak. Betrokken gemeenten en steden in onze regio zijn Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo.

In overleg met de Vlaamse-, provinciale- en lokale besturen en de middenveldorganisaties is onderzocht hoe waterveiligheid en natuurontwikkeling optimaal kunnen samengaan met duurzame landbouw, recreatie en het behoud van het erfgoed en dat in de Demervallei, tussen Diest en Werchter, en de waterloop ‘de Laak’, tussen Tremelo en de monding in de Demer in Betekom. Om bepaalde woonwijken te beschermen tegen wateroverlast worden dijken verhoogd, verplaatst of komen er nieuwe dijken. Waar geen woningen of bedrijven zijn, wordt gekozen voor natuurlijke waterberging. Die gebieden krijgen een nieuwe bestemming waardoor bouwen er niet meer mogelijk zal zijn.

Maar ook 2 woonuitbreidingsgebieden in Averbode en Werchter worden grotendeels omgevormd tot natuur- en landbouwgebied zodat wonen daar niet meer mogelijk zal zijn. Volgens het plan is het “niet wenselijk dat die gebieden volledig worden ontwikkeld voor wonen”. Ook de weekendzones Roebos in Scherpenheuvel-Zichem en Olifant-Leybos in Rotselaar worden op termijn uitgedoofd en grotendeels omgezet in natuurgebied. Alleen een aantal woningen van Roebos blijven behouden. De betrokken eigenaars ontvingen hierover al de nodige informatie en de gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant zullen een sociaal begeleidingsplan opstarten voor herhuisvesting.

Wie meer informatie wenst, vindt die op de website. Iedereen kan de plannen inkijken en reageren tot en met 17 juli. Na het openbaar onderzoek worden de adviezen, opmerkingen en bezwaren gebundeld en verwerkt door het Vlaams Departement Omgeving en zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de definitieve vaststelling van het plan.

