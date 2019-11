Witte Lintjesactie tegen geweld aan station Geert Mertens

08 november 2019

CD&V Vrouw & Maatschappij organiseerde aan het Aarschotse station een witte lintjesactie. Hiermee wil de partij oproepen om geen geweld te plegen en geen geweld oogluikend toe te laten. De actie loopt tot en met 25 november. Wie een wit lintje draagt, geeft aan zich hiervoor te engageren.

“In ons land zijn gemiddeld 8,5 aangiftes van verkrachting per dag", weet Nele Pelgrims (CD&V).

“Vrouw & Maatschappij wil dat er specifieke informatiecampagnes komen over de zorgcentra na seksueel geweld. Veel mensen weten immers niet dat deze bestaan en waarvoor ze bij een zorgcentrum terechtkunnen. Op termijn willen we dat elke provincie beschikt over een zorgcentrum en dat iedereen een centrum kan bereiken binnen één uur reistijd. Ook DNA-stalen moeten langer bewaard worden.”

In totaal zijn er drie zorgcentra: in Gent, Luik en Brussel.