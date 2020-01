Winkeldief op heterdaad betrapt in Kruidvat Kristien Bollen

14 januari 2020

In het Kruidvat in de Theo De Beckerstraat in Aarschot betrapte personeel maandagnamiddag rond 15.15 uur een winkeldief op heterdaad. De dame van 64 jaar uit Aarschot had een polsbandje gestolen. De dame werd staande gehouden en de politie werd ter plaatse gevraagd; die onderzoekt de zaak verder.