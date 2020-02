Windhoos vernielt ruimte voor kinderfeestjes en spelnamiddagen. Initiatiefnemers krijgen zware klap DDH/KBG

22 februari 2020

20u52 0

Een windhoos verwoestte donderdagnacht het gebouw van vzw “Mo&Bill” in Gelrode. De vzw organiseerde verjaardagsfeestjes en speelmomenten voor kinderen.

De schade aan het gebouw is enorm en ook het dak is eraf. “Ik vrees dat dit niet meer te herstellen valt. We hebben alles geprobeerd om zoveel mogelijk spulletjes uit het gebouw te halen. Er stond bijvoorbeeld heel wat playmobil en ook daarvan is een deel kapot”, vertelt initiatiefneemster Kathleen die al blij is dat er net geen verjaardagsfeest aan de gang was. “Gelukkig vielen er geen gewonden. De geplande feestjes in de komende weken zullen we moeten annuleren. Het is echt een zware klap voor ons. Het is nog te vroeg om ons te bezinnen over de toekomst. De komende weken maken we een inventaris en een stand van zaken en dan zien we verder. De vele steunbetuigingen die we krijgen doen ons alvast goed”, besluit ze.