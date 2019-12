Win plaatsje in de klokkenkamer om kerstconcert van op eerste rij mee te maken Kristien Bollen

09 december 2019

13u37 0 Aarschot Net als vorig jaar zet de stad de kerstperiode in met de kerstbespeling van de Aarschotse Vredesbeiaard. Op woensdag 11 december om 19 uur speelt Marc Van Eyck ongeveer 45 minuten lang kerstmuziek. De klokken zullen kerstklassiekers doen weerklinken. Ook minder gekende kerstnummers komen aan bod.

De kerstbespeling van de Vredesbeiaard is gratis en is vanaf 19 uur hoorbaar in heel het stadscentrum. Rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk vind je de beste luisterplaatsen, zoals op het kerkplein en aan de Pater Raskinkade. Je staat best ergens waar er geen auto’s rijden of waar geen kasseien zijn. Jammer genoeg zijn er ook dode klankhoeken waar de beiaard minder goed te horen is. Dit probleem lost zich op als je enkele meters verder gaat staan.

Liveconcert in de toren

Heb jij altijd al een beiaardier aan het werk willen zien? De eerste 25 personen die zich inschrijven via vredesbeiaard@aarschot.be krijgen een plaatsje in de klokkenkamer om de kerstbespeling van dichtbij mee te maken. Daar kan je de 51 klokken van nabij bewonderen. De klokkenkamer is tamelijk hoog, waardoor het er koud is. Het is dus aangeraden om je warm aan te kleden en oordopjes te dragen. Schrijf je snel in, want de toren beklimmen is een ervaring op zich.