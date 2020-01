Wil jij ook meer over de bieren en brouwerijen van onze provincie te weten komen? Bekijk dan zeker de nieuwste bierkalender Vanessa Dekeyzer

21 januari 2020

16u53 0 Aarschot Met de biercampagne ‘Rondje Vlaams-Brabant’ wil Toerisme Vlaams-Brabant het hele jaar door het toeristisch belang, de diversiteit van de Vlaams-Brabantse biertraditie en het vakmanschap van de brouwers extra in de kijker plaatsen en levendig houden. De bierkalender kan hiermee helpen. En Lenny & De Wespen maakten ook een nieuw bierlied.

“Waar anders dan in Vlaams-Brabant vind je zo’n diversiteit aan streekbieren, brouwerijen, bruine kroegen en volkscafés? Maar liefst 30 brouwerijen en 250 streekbieren is de provincie rijk. Van de allergrootste wereldspeler tot de kleine ambachtelijke brouwer. Hier worden brouwtradities gekoesterd en overgedragen van generatie op generatie en er is voor ieder wat wils”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.

Op de bierkalender die dinsdag gelanceerd werd, kan je gedurende het hele jaar (H)echte biermomenten vinden. “Sluit aan voor een brouwerijbezoek, fiets of wandel langs sfeervolle brouwpubs of typische bruine cafés, breng een bezoekje aan een lokaal streekbierenfestival of neem deel aan de hoppluk. Je degusteert het allemaal in Vlaams-Brabant en je zorgt er daarenboven voor dat de lokale horeca en brouwers er beter van worden”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

‘Genieten’

Speciaal voor de aftrap van deze campagne maakte de muziekgroep Lenny & De Wespen ‘Genieten’, een Vlaams-Brabants bierlied. “Het lied doet goesting krijgen om naar Vlaams-Brabant te komen en te genieten van een streekbiertje en het brouwerfgoed”, klinkt het. Toerisme Vlaams-Brabant legt in de campagne ook de nadruk op het permanente karakter van deze bierbeleving. Zo wordt de Geuze- en Lambik cultuur verder bekend gemaakt bij de vele internationale bezoekers die hiervoor nu al speciaal naar het Pajottenland afzakken.