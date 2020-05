Wijnboer Jan Willekens heeft momenteel geen afzetmarkt door corona: “Wijn van 2019 zit nog in vaten en straks komt de oogst van 2020 er bovenop” Dirk Desmet

17 mei 2020

12u45 0 Aarschot Wijnbouwer Jan Willekens (50), die zijn wijngaard ‘Ten Kapittelberg’ heeft op de grens van Aarschot en Herselt, kampt met wat hij zelf coronaproblemen noemt. De oogst van 2018 kreeg hij nog goed verkocht, maar de wijn van 2019 zit nog altijd in vaten omdat hij geen afnemers vindt. In september komt daar ook nog de oogst van 2020 bovenop.

Ten Kapittelberg combineert wijnbouw, wijnverkoop en horeca want Jan heeft er ook zijn eigen zaak. De wijngaard is goed voor 14.000 ranken maar de oogst van vorig jaar en straks ook die van 2020 geraken niet verkocht door de coronamaatregelen die de horeca lam legden.“Het is een beetje zoals bij een koe. Als je vandaag geen melk nodig hebt, geeft die toch melk. Als ik dit jaar geen extra oogst nodig heb, is die er toch en dus moet ik die op een of andere manier verwerken”, zegt Jan.

De oogst van 2020 verwerken is niet evident want de wijnvaten zitten nog vol met de wijn van 2019: “Wanneer je wijn in flessen doet, veroudert die sneller dan wanneer je de drank in vaten bewaart. Anderzijds heb ik die vaten nodig om de nieuwe oogst te verwerken”.

Nauwelijks of geen afzetmarkt door de coronamaatregelen

De wijnbouwer heeft wel een beetje afzet aan particulieren maar dat weegt niet op tegen zijn normale afzet aan de horeca: “Die is goed voor een vijfde van het volume en 80% van mijn wijn wordt geconsumeerd in onze eigen zaak maar die mag nu niet open. Ik heb dus amper mogelijkheden”.

Willekens heeft intussen wel enkele nieuwe afzetmarkten gevonden maar ook daar stelt hij zich vragen bij. “Een bedrijf in Limburg is geïnteresseerd. Dit jaar kan ik de gevraagde hoeveelheid perfect leveren aangezien ik een dubbele oogst heb. Vraag is of ik volgend jaar nog kan voldoen aan hun bestelling want dan is er geen dubbele oogst en dan moet ik dat ook kunnen waarmaken. Ik ben 31 jaar aan de slag en dit heb ik echt nog nooit meegemaakt”.

Jan hoopt nu dat de horeca weer open mag in juli maar echt optimistisch is hij niet: “Hopelijk mogen we in juli weer open maar wat als er tegen dan weer meer besmettingen zijn en de maatregelen opnieuw verstrengen. Bovendien is het nog maar de vraag hoe we eventueel open mogen doen. Als het met strenge maatregelen is, zal het ook niet zo gezellig zijn. Mensen moeten bovendien nog naar de horeca durven gaan. Mijn klanten zijn iets ouder en ik weet niet of die wel meteen op cafe zullen durven gaan. Eigenlijk heb ik maar één zekerheid en dat is dat we moeten oogsten in september. Misschien moet ik dan wat vaten bijkopen. Het ziet er voorlopig wel heel goed uit want de druiven staan zeer mooi, nu alleen nog de wijn kunnen en mogen verkopen”, besluit hij.