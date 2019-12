Wiettelers vragen straffen met uitstel Kim Aerts

12 december 2019

18u01 0 Aarschot Leden van een Albanese drugsbende hebben in de correctionele rechtbank straffen met uitstel gevraagd. Dertien beklaagden worden verdacht van de uitbating van cannabisplantages op zes locaties in ons land. Een ervan zat verstopt in stripteasebar Exit in Aarschot.

De federale gerechtelijke politie van Leuven ontdekte in samenwerking met Europol zes actieve cannabisplantages in Aarschot, Tielt-Winge, Grimbergen, , Charleroi en Wielsbeke. De drugsbende opereerde vanuit Aarschot. In totaal werden 4.500 cannabisplanten aangetroffen, onder meer in stripteasebar Exit in Aarschot langs de Leuvensesteenweg. Het onderzoek ging van start in het najaar van 2017. Dat leidde tot een gecoördineerde tussenkomst vanaf 4 februari 2019. In ons land werden tussen 4 en 6 februari van dit jaar 24 huiszoekingen uitgevoerd.

De raadslieden pleitten op de tweede zittingsdag van het proces voor straffen met uitstel, eventueel gekoppeld aan probatievoorwaarden. Ze stelden dat het onderzoek alleen gebaseerd was op telefoontaps. “Alles werd door elkaar gegooid en dat kwam de objectiviteit niet ten goede”, stelden ze. De Albanese broers Adrian (32) en Sajmir (36) Z. uit Aarschot waren de leidinggevende personen van de drugsbende. Zij omringden zich met aangetrouwde familieleden en lieten vanuit hun thuisland Albanië landgenoten naar België overkomen voor de bewaking en het onderhoud van hun cannabisplantages. Refit S. coördineerde de logistieke steun. Het parket vorderde op 12 november in het totaal 34 jaar cel. De broers Z. riskeren met zes jaar effectieve gevangenisstraf de zwaarste straf. “Mijn cliënt zat negen maanden in voorhechtenis en staat onder elektronisch toezicht. De vordering van het parket is overtrokken”, zei Tim Op de Beeck, advocaat van Sajmir Z. Die baatte samen met Eleni R. striptent Exit uit, waar 1.037 cannabisplanten aangetroffen werden. “Mijn cliënt moet het financiële puin van die vennootschap ruimen. In de pv’s las ik 26 keer het woord ‘hoogstwaarschijnlijk’, 6 keer de term ‘vermoedelijk’ en 12 keer het woord ‘waarschijnlijk’. Het lijkt er sterk op dat een plot werd gereconstrueerd. Het onderzoek leverde weinig concrete elementen op. Dit is een reus op lemen voeten”, stelde Op de Beeck.

De beklaagden hebben allen bekentenissen afgelegd. Althans voor de kweek en verkoop van cannabis. Het parket beticht hen ook van handel in cocaïne, maar dat werd door de Albanezen op de zitting ontkend. “De cocaïne was alleen bestemd voor persoonlijk gebruik”, zei Sajmir Z. De rechtbank velt het vonnis op 14 januari.