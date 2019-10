Wie biedt één miljoen voor het kasteel van Gelrode? Vanessa Dekeyzer

16 oktober 2019

15u35 2 Aarschot Het Federaal Aankoopcomité van FOD Financiën verkoopt op 11 december het kasteel Van Rivieren in Gelrode, een deelgemeente van Aarschot. Het domein is 10 hectare 77 are groot met enorm veel groen. De laatste jaren werd het kasteel gebruikt als B&B en seminarieruimte. Vraagprijs: één miljoen euro!

De naam van het kasteel komt van de adellijke familie van Rivieren, die haar naam afleidde van de rivier die de kern was van haar heerlijkheid, namelijk de Demer. De site is dan ook prachtig gelegen, ten zuiden van de Demer.

In de dertiende eeuw stonden op het domein een opperhof en een neerhof met enkele gebouwen en een donjon. Van die donjon, die dateert uit de jaren 1400-1420, zijn er tijdens werkzaamheden in 2007 nog restanten gevonden. Het huidige kasteel werd in 1880 gebouwd door Oscar Van den Eynde. Na het overlijden van de kasteelheer in 1950, kochten de paters Benedictijnen van Monte Oliveto (Italië) het kasteel over. Hierna kwam het pand in privéhanden terecht en werd het interieur gedeeltelijk aangepast.

Het kasteel telt maar liefst 38 kamers en een binnenzwembad. De authentieke vloeren en een grote eiken trap vormen de blikvangers. Sinds 2014 staat dit gebouw op de lijst van onroerend erfgoed. Maar hoe kwam FOD Financiën nu in het bezit van dit kasteel? Wel het kasteel werd door de vorige eigenaars betaald met misdaadgeld en dus werd het door de rechtbank verbeurd verklaard. Daarom wordt het nu openbaar verkocht door de overheid, die hoopt op een bod van één miljoen euro.

Mogelijke kopers kunnen op 19 en 28 november en op 7 december het kasteel bezichtigen. De openbare verkoop uit de hand aan de meestbiedende vindt plaats op 11 december in het gebouw van Finshop Bornem. Alle info vind je op www.finimmoweb.be.