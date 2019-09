Whiskydieven moeten voor correctionele rechtbank verschijnen Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

13u14 6 Aarschot De winkeldetective van warenhuis Colruyt aan de Leuvensesteenweg in Aarschot betrapte donderdag twee mannen op heterdaad op winkeldiefstal. De detective zag dat de mannen elk een fles whisky in hun broek verstopten.

Ze rekenden aan de kassa enkel zes blikjes pils af. Aan de uitgang hield de detective hen tegen. Uit nazicht van de bewakingsbeelden van de winkel, bleek dat het tweetal een uur eerder ook al een fles whisky had ontvreemd. Het parket dagvaardde de twee mannen, Roemenen van 19 jaar en 30 jaar die illegaal in België verblijven, meteen in toepassing van het snelrecht. Ze moeten verschijnen voor de correctionele rechtbank van Leuven in november.