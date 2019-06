Werken site ‘De Torens’ bijna bovengronds: “Hopelijk zorgt nieuw stadsdeel niet voor verkeersproblemen” Geert Mertens

13 juni 2019

12u03 24 Aarschot Omwonenden vragen zich af of de gigantische bouwwerf ‘De Torens’ in de toekomst niet voor nieuwe verkeersproblemen gaat zorgen. De werken zijn zo goed als op straatniveau gekomen. In totaal worden er op de voormalige site van wijnbottelarij Geens 250 woongelegenheden gepland en wordt er 8.000 vierkante meter commerciële ruimte ingericht. “Als deze allemaal bewoond zijn, gaat het hier één lange file zijn”, klinkt het.

De site is ongeveer 50 ha groot en verwacht wordt dat het nieuwe stadsgedeelte een 500-tal personen zal huisvesten. De omwonenden houden hun hart ondertussen vast voor de toekomst. “Zal de weginfrastructuur die extra hoeveelheid verkeer nog wel kunnen slikken”, vraagt een bewoner zich af. “Zeker als straks, op 1 juli, de rijrichting van de Martelarenstraat omgedraaid wordt... Neen, ik weet niet of het nieuwe stadsbestuur daar rekening mee gehouden heeft.”

3.000 extra rijbewegingen

“We hebben met N-VA ooit becijferd dat de site voor 3.000 extra rijbewegingen gaat zorgen”, weet schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). “Op dat moment kon het verkeer nog enkel via de Leuvensestraat en de Albertlaan wegrijden. Binnenkort kan er ook van de Martelarenstraat gebruik gemaakt worden. Toch is het niet de bedoeling dat het centrum al dit extra verkeer te slikken krijgt. Het centrum wordt immers een fietszone. Automobilisten die het stadscentrum gaan gebruiken om naar bijvoorbeeld Rillaar te rijden, gaan dit misschien één keer doen maar geen twee keer. De Martelarenstraat wordt geen sluipweg.”

“Of het een extra belasting voor de weginfrastructuur zal zijn? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen maar ik denk, eerlijk gezegd, dat dit wel zal meevallen.”

Gratis parkeerplaatsen

Na de lange periode, dat er vooral ondergronds werd gewerkt, schieten de werken op. Aan de voorzijde tekent zich al de nieuwe, ondergrondse garage af. Van een honderdtal parkeerplaatsen zullen de Aarschottenaars ook gratis kunnen gebruik maken. Er komt ook een tweede plein te liggen dat in verbinding zal staan met het plein Bonewijk.

De plannen om te site te ontwikkelen zijn ondertussen al meer dan tien jaar oud. Op de site was de fabriek Geens Benelux gelegen, een wijnbottelarij. In 2007 ging Geens failliet. Dat gebeurde na een groot schandaal rond het aanlengen van kwaliteitsvolle wijnen met tafelwijnen van mindere kwaliteit. De voorbije jaren lag het terrein braak. Het is één van de laatste stadskankers die nog weggewerkt dient te worden.

Na de stadsvernieuwingsprojecten ‘s Hertogenmolens-Amer en Aarschot op Sporen is dit het derde en laatste stadsvernieuwingsproject dat het uitzicht van Aarschot definitief zal veranderen. ‘De Torens’ sluit ook aan op de site van de Orleanstoren, die in de toekomst ook verder ontwikkeld wordt. Wanneer het eerste gedeelte klaar zal zijn, is nog niet bekend.