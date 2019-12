Werken Oostelijke ring nu helemaal voorbij Geert Mertens

00u47 0 Aarschot Na werken is de Oostelijke ring is weer helemaal open voor het verkeer. De werken werden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Sinds de maand april moest het verkeer over versmalde rijstroken rijden én waren er regelmatig zogenaamde ‘vijzelacties’ om de brug een tiental millimeters op te tillen. De ring was daardoor drie keer enkele nachten afgesloten voor alle verkeer. Die hinder behoort nu tot het verleden.

Naast de vernieuwing van het wegdek en de fietspaden werd er ook een nieuwe trap geïnstalleerd die de ring met de parking Demervallei verbindt. Ook werden de doorgangskokers onder de brug vernieuwd. De graffititekeningen, die er vroeger werden aangebracht, zijn daardoor verdwenen.

De werken waren nodig. De brug is een belangrijke verkeersader en dagelijks maken talloze automobilisten er gebruik van. De werken duurden in totaal acht maanden. Dat was langer dan aanvankelijk was gepland. Door de lage temperaturen konden de bovenste beschermingslagen pas later worden aangebracht.