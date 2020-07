Werken aan Duracellrotonde eindelijk van start in augustus DDH

03 juli 2020

11u19 5 Aarschot Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 augustus 2020 met de voorbereidende werkzaamheden langs de zogenaamde Duracellrotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot. Samen met de gemeentebesturen van Aarschot en Begijnendijk heeft Wegen en Verkeer er alles aan gedaan om tot een planning en een uitvoeringsmethode te komen die de hinder zoveel mogelijk beperkt. De werken stonden eigenlijk al gepland in het voorjaar, maar werden uitgesteld.

Wegen en Verkeer legt, over een afstand van ongeveer twee kilometer tussen de rotonde op de Ter Heidelaan en de Liersesteenweg (N10), een nieuwe asfaltlaag aan. Het wegdek is op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Volgens de huidige planning start het Agentschap in augustus 2020 ook met de herinrichting van de rotonde in Begijnendijk en de vernieuwing van de Ter Heidelaan (R25), van aan de rotonde tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Zowel de rotonde als de drie armen krijgen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek, dat meer kracht kan opvangen van draaiend verkeer, met minder spoorvorming als gevolg. Er worden bovendien enkele noodzakelijke ingrepen doorgevoerd om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers, zowel op de rotonde als langs de wegen in de buurt. Waar mogelijk zullen de fietspaden worden afgescheiden van het verkeer door een haag. De werken zouden moeten afgerond zijn in het najaar van 2021.

De zogenaamde fase nul loopt tot 1 oktober. In die periode blijft verkeer mogelijk vanuit Betekom, in de richting van de E314 en de Ter Heidelaan. Er geldt een omleiding via de Nijverheidslaan in beide rijrichtingen. Het verkeer van Aarschot, richting Betekom, wordt omgeleid via de Leuvensesteenweg (N19). Tenslotte wordt er ook een omleiding voorzien voor fietsers. Op de site van Wegen en Verkeer vind je meer details.