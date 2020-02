Werken aan Duracell-rotonde uitgesteld tot na bouwverlof Geert Mertens

13 februari 2020

18u15 2 Aarschot De iconische Duracell-batterijen kunnen langer op hun vertrouwde plaats op de rotonde aan de Ter Heidelaan blijven staan. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt de werken aan de rotonde tot na het zomers bouwverlof uit. Normaal gingen de werken van start in maart. Er is bijkomend onderzoek naar het bestaande rioleringsnet nodig.

Wegen en Verkeer zou aanvankelijk vanaf maart 2020 starten met de heraanleg van de Duracell-rotonde, een structureel onderhoud van het wegdek en de aanpassing van de fietspaden langs de Ter Heidelaan. “Omdat er bijkomend onderzoek naar het bestaande rioleringsontwerp moet gebeuren en er hiervoor een extra vergunning moet aangevraagd worden, is deze planning niet langer haalbaar”, klinkt het bij Carla Cox van AWV. “Bovendien zouden de voorbereidende groen- en rooiwerken bij de aanvang van de werken in maart niet tijdig afgerond kunnen worden omdat broedende vogels niet gestoord mogen worden in de periode van 15 maart tot 1 juli.”

Rioleringsontwerp

Voorafgaand aan de werken van Wegen en Verkeer legt de stad Aarschot wel al nieuwe fietspaden aan op de Betekomsesteenweg. Die werken starten volgens de huidige planning op 2 maart en duren ongeveer twee maanden. “De komende maanden zal Wegen en Verkeer in overleg met de stad Aarschot en Aquafin een aangepast rioleringsontwerp voor gescheiden riolering uitwerken”, luidt het. “Pas nadat het rioleringsontwerp volledig uitgewerkt is en er hiervoor een goedgekeurde omgevingsvergunning verkregen wordt, kan Wegen en Verkeer een startdatum voor de werken vastleggen.” Dat is ten vroegste na het bouwverlof. De werken lopen op die manier al meteen een half jaar vertraging op nog voor ze begonnen zijn.

De geplande werken zijn nodig om de verkeerssituatie aan de rotonde veiliger te maken. Eerder werd al gecommuniceerd dat de batterijen zouden verdwijnen tijdens de werken, aangezien ze het zicht belemmeren. De staande exemplaren zijn zo’n zes meter hoog. Duracell zorgde destijds voor de financiering. Er zou wel gezorgd worden voor een alternatief. Wat dat zou worden, is nog niet bekend.