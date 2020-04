Werken aan ‘Duracell-rotonde’

in het najaar eindelijk van start DDH

27 april 2020

11u57 4 Aarschot De ‘Duracell-rotonde’ wordt heraangelegd en de Ter Heidelaan krijgt een structureel onderhoud. Deze werken hadden eigenlijk al moeten gebeuren in het voorjaar, maar werden uitgesteld. Ze staan nu ingepland voor het najaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer legt tijdens de werken een tijdelijke eenrichtingsrijweg aan ten zuiden van de rotonde.

De ‘Duracell-rotonde’ wordt heraangelegd en de Ter Heidelaan krijgt een structureel onderhoud van aan de rotonde tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Zowel de rotonde als de drie armen ervan krijgen als nieuw wegdek een aantal meter gewapend beton dat meer kracht kan opvangen van draaiend verkeer. Hierdoor moet er minder spoorvorming ontstaan. Eerder werd al bekend gemaakt dat de zes meter hoge batterijen op de rotonde – vandaar de naam – verdwijnen omdat ze het zicht te veel belemmeren. Wat er in de plaats komt, is nog niet bekend.

Het verkeer vanuit Betekom en Begijnendijk zal tijdens de werken de tijdelijke rijweg die het Agentschap Wegen en Verkeer legt, kunnen gebruiken om aan de rotonde rechtsaf te draaien. Met de maatregel moet de verwachte verkeersdrukte beter gespreid worden over de regio. Voor de fietsers komt er ook een alternatief fietspad langs de tijdelijke rijweg. In tegenstelling tot auto’s mogen fietsers wel in beide richtingen circuleren.

Mogelijke vertraging door coronacrisis

De werken hadden eigenlijk al in het voorjaar moeten gebeuren, maar werden toen uitgesteld tot na het bouwverlof omdat er een bijkomend onderzoek nodig was naar het bestaande rioleringsnet. Uiteindelijk werd die deadline evenmin gehaald en wordt er nu dus gemikt op het najaar. Op de website van Wegen en Verkeer luidt het als volgt: “Om die ‘bypass’ aan te kunnen leggen, vraagt Wegen en Verkeer begin mei een omgevingsvergunning aan. Omdat deze vergunningsprocedure ongeveer zes maanden in beslag neemt, behoort een start vlak na het zomers bouwverlof niet langer tot de mogelijkheden. De vergunningsaanvraag mee in rekening genomen, heeft Wegen en Verkeer dan ook de intentie om in de periode oktober-november van dit jaar de werken aan te vatten. Door de huidige coronacrisis is er echter ook een directe impact op de afhandeling van administratieve procedures en het goedkeuren van vergunningsaanvragen, waardoor er ook hier vertraging mogelijk is. Een exacte startdatum voor de werken is er op dit moment dan ook nog niet.”

Meer informatie krijg je op de website van Wegen en Verkeer.