Wereldwijde release ‘Mädchennamen’ Geert Mertens

19 september 2019

De nieuwe Duitse cd van Scala & the Kolacny Brothers, Mädchennamen, wordt wereldwijd digitaal uitgegeven door het label Rhino/Warner. De releasedatum is half november. Tegen die tijd zit Scala midden in de Duitse tournee. “Fantastisch nieuws”, zegt Steven Kolacny. “Het is geleden van 2016 dat we nog eens een wereldwijde Scalarelease hebben gedaan.” Ondertussen is ook de nieuwe single, ‘Rosa’, uit.

De clip van dit nummer staat sinds kort online. “Het gaat om de Duitse remixversie van een nummer dat ik voor Rosa, het dochtertje van Stijn waar ik peter van ben, geschreven heb”, gaat Steven verder. “Het is dus geen cover deze keer. Het clipje is supereenvoudig maar het leuke is dat ik voor het eerst privébeelden van Stijn en zijn dochtertje Rosa mocht gebruiken.”

Scala is enorm populair in Duitsland. Dat was ook de leden van de populaire metalband Rammstein niet ontgaan. In hun jongste show spelen ze hun nummer ‘Engel’ in een Scala-versie. Voor meer informatie over het koor: www.scalachoir.com