Weer illegaal afval gedumpt en deze keer is het asbest DDH

07 april 2020

12u26 0 Aarschot In Aarschot hebben ze alweer te maken met illegaal gestort afval en deze keer gaat het om gevaarlijke asbestplaten. Schepen van milieu Isabelle Dehond kan er niet bij en hoopt dat de daders gevat worden.

Het asbest werd gedumpt over een grote lengte van de Turputten. “Elk keer weer ben ik verbaasd dat mensen illegaal afval blijven dumpen. Binnenkort kan je trouwens dergelijk afval gratis afleveren op het containerpark. Dit is een laffe daad”, reageert schepen Dehond.

Ondertussen hebben de stadsdiensten het afval kunnen opruimen. “Zij droegen speciale pakken en mondmaskers zodat ze zelf geen gevaar liepen. Als iemand tips heeft om de dader te vatten, hoor ik dat heel graag. Hij krijgt met veel plezier een fikse boete en mag opdraaien voor de opruimkosten”.

De dienst leefmilieu deed op haar facebookpagina ook al een oproep en had een persoonlijke boodschap voor de dader: “We hebben een eerste tip ontvangen waar we ons de komende uren gaan op focussen. We raden de dader aan met ons contact op te nemen. De kosten voor dit kunstwerk zouden anders wel eens kunnen oplopen in de vele duizenden euro’s”.