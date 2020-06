Website van de stad wordt voortaan ook voorgelezen DDH

05 juni 2020

Op de website van de stad Aarschot kan je voortaan de informatie laten voorlezen. Elke webpagina werd voorzien van een zogenaamde voorleesknop. Op die manier hoopt de stad haar site nog toegankelijker te maken.

Burgemeester Gwendolyn Rutten is alvast zeer opgetogen over de extra functie: “Onze website bevat een schat aan informatie over de werking van onze stad en bevat ook het laatste nieuws, neen niet uw krant . We vinden het belangrijk dat zo veel mogelijk burgers het reilen en zeilen kunnen volgen, temeer daar in de toekomst de website een belangrijkere rol zal spelen in onze dienstverlening. De drempel om je via onze website te informeren moet dus zo laag mogelijk liggen”.

Schepen Nicole Van Emelen ziet nog een extra voordeel in de nieuwe functie: “De voorleesfunctie is niet alleen voor blinden en slechtzienden handig want ook senioren vinden het vaak aangenamer om naar een tekst te luisteren”.