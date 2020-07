Wateroplossing voor de Laakvallei : minister Demir investeert 18.500 euro in rietkragen Kristien Bollen

04 juli 2020

16u43 0 Aarschot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de problemen met water in landelijke gebieden samen aanpakken met landbouwers en andere spelers in de open ruimte. Met het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap’ investeert Demir de komende jaren 5,57 miljoen euro in verschillende waterinitiatieven. Voor de uitvoering van demonstratiemaatregelen voorziet de minister 818.500 euro en kent ze vandaag al 260.000 euro toe aan samenwerkingsverbanden in 7 regio’s in Vlaanderen, 18.500 euro hiervan gaat naar het project rond de Laakvallei.

Demir: “De aanleg van bufferbekkens, het voorzien van peilgestuurde drainages en de strijd tegen erosie vergen overleg met iedereen die actief is in de betrokken regio. Als we resultaten willen boeken op lange termijn, moeten we op korte termijn die samenwerkingen op topsnelheid brengen” zegt Zuhal Demir. “Landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. Ze moeten allemaal betrokken worden als we droogtemaatregelen willen realiseren in de open ruimte en landelijke gebieden.”

“Als we op een andere manier met water, landbouw en landschap om willen gaan, wat door de droogteproblemen meer dan ooit nodig is, moeten we daar als regering ook in investeren”, aldus minister Demir. “Door deze verschillende initiatieven, verspreid over Vlaanderen, middelen toe te kennen kunnen ze verder samenwerken aan de waterproblematiek in Vlaanderen”.

Rietkragen voor de Laakvallei

Een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap in het gebied. Dat zijn de doelstellingen van het landinrichtingsproject ‘Water-Landschap’. In een eerste fase kent Demir 257.350 euro toe voor zeven gebieden in Vlaanderen. De Laakvallei is hier één van. In de Laakvallei rond Aarschot, Rotselaar en Tremelo (Vlaams-Brabant) wordt langsheen De Laak, een oude zijloop van de Demer, 18.500 euro geïnvesteerd in het duurzaam beheer van rietkragen. Rietkragen zorgen namelijk voor waterzuivering en het langzamer laten afstromen van het water.