Water- en modderproblemen behoren tot het verleden in Paasbosstraat en Heikenstraat DDH

30 maart 2020

13u31 0 Aarschot De erosiebestrijdingswerken ter hoogte van de de Paapbosstraat en de Heikenstraat zijn afgerond. Hiermee zou een einde moeten komen aan de steeds weerkerende waterellende in de omgeving.

In het verleden kregen ze, bij hevige regenval, in de onverharde weg Heikenstraat en aan het kruispunt met de Paapbosstraat meermaals af te rekenen met modder- en wateroverlast. “De aangrenzende landerijen werden ook telkens getroffen. Deze problemen waren te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen”, zegt Gerry Vranken, schepen voor Waterbeheersing in Aarschot.

Een drietal jaar geleden nam de stad al maatregelen, maar die bleken onvoldoende zodat extra werken nodig waren. In samenspraak met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant en de landbouwers werden daarop bijkomende maatregelen voorgesteld en de werken gingen eind 2019 van start. “Door de aanleg van een houthakseldam van 57 meter en een bufferende gracht wordt de afstromende water- en modderstroom vertraagd en bezinken de afgespoelde modderdeeltjes voor de houthakseldam en in de buffergracht. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes”, legt gedeputeerde voor Waterlopen Bart Nevens uit.

Een nieuwe buffergracht met tussenschotten werd aangelegd over een lengte van 320 meter en er werd meteen ook werk gemaakt van een nieuw fiets- en wandelpad. In het voorjaar komen er nog brede grasstroken die een bijkomende buffer zullen vormen.

Het project kost zo’n 112.000 euro, 15.000 euro hoest de provincie op terwijl de stad ruim 96.000 euro voor haar rekening neemt.