Wasserij wast wekelijks bijna 50 ton linnen en arbeidskledij voor het UZ in Leuven en de woon- en zorgcentra in de regio

10 april 2020

16u20 1 Aarschot Wasserij Malysse in Aarschot wast wekelijks bijna 50 ton arbeidskledij en lakens van het personeel uit de woon- en zorgcentra in de regio en van het UZ Gasthuisberg in Leuven.

“Wij wassen 35 ton bedlinnen van het UZ in Leuven en 11 ton arbeidskledij van het verplegend personeel. Gasthuisberg is goed voor 75% van ons werk en de andere klanten zijn de woon- en zorgcentra in de regio. Onze wasserij behoort tot een groep en daarbinnen zijn wij niet eens een hele grote speler. Sommige collega’s wassen toto 200 ton per week”, vertelt Marcia Sempels van de wasserij.

Gelukkig voor de 30 man personeel moet die was niet gebeuren in wasmachines zoals wij die thuis hebben staan maar hebben ze een industriële installatie ter beschikking. “Eigenlijk is het een soort wasstraat met 20 compartimenten. Onze mensen moeten dus niet om de zoveel tijd een machine in en uitladen. De wasbuis zorgt voor een continue proces”, gaat Sempels verder.

Door de coronacrisis waren ze in de wasserij aanvankelijk een beetje bezorgd maar de procedures en maatregelen zijn van die aard dat niemand enig risico loopt. “Eigenlijk beschouwen wij al het vuil linnen als besmet en dat was ook al zo voor de coronacrisis. Al onze werknemers hebben de nodige inentingen gekregen en dragen handschoenen en mondmaskers. In het begin was weinig geweten over het virus en dan waren we wel een beetje bezorgder maar onze procedures zijn echt wel streng en de maatregelen die we nemen zijn absoluut voldoende om onze mensen te beschermen”, besluit Sempels.