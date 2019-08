Warme William moet veerkracht jongeren verhogen Geert Mertens

21 augustus 2019

In het Aarschotse straatbeeld verschijnt binnenkort Warme William. Hiermee wil het stadsbestuur inspelen op de verontrustende cijfers dat heel wat jongeren zich niet goed in hun vel voelen. Met de campagne Warme William en bijhorende app willen de initiatiefnemers jongeren ertoe aanzetten hun kwetsbaarheid te delen en te luisteren naar elkaar. De deelname past in het traject kind- en jeugdvriendelijke stad dat in het najaar van 2016 werd ondertekend.

Daarmee wilde het stadsbestuur de kindvriendelijkheid van de stad onder de loep nemen, doelstellingen en acties formuleren om ze in haar beleid toe te passen. De voorbereiding maakte duidelijk dat maar liefst 1 op 5 jongeren zich niet goed in zijn vel voelt. “Dat is een ontluisterend cijfer, dat zich onder andere vertaalt in het hoge zelfmoordcijfer in Vlaanderen”, reageert schepen van Jeugd Geert Schellens. “Daar willen en moeten we als stad verandering in brengen.”

De dienst Welzijn van de stad Aarschot en jeugdcentrum De Klinker denken daar ook zo over. Ze doen mee met het project Warme Steden en Gemeenten, samen met 40 andere steden en gemeenten. Zo wil Aarschot ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich beter in hun vel voelen.

“Aarschot zal alle organisaties die werken met kinderen en jongeren, en zich inzetten voor hun mentaal welzijn verenigen. Zo bundelen we de krachten om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen”, voegt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen toe. “Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven. Dat kan veel psychisch leed vermijden.”

Het einddoel van het project is van Aarschot een veilige plek maken voor kinderen en jongeren waar ze hun talenten en identiteit kunnen ontplooien. Om dit te bevorderen, verschijnt Warme William in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en te luisteren naar elkaar, zonder oordeel. Actrice Nora Gharib, bekend van onder meer Patser, is het uithangbord. Meer info over de campagne vind je op www.warmewilliam.be.

