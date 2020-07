Wandelnetwerk in Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem uitgebreid met 170 km DDH

10 juli 2020

Toerisme Vlaams-Brabant heeft het wandelnetwerk 'De Merode' uitgebereid met 170 km nieuwe wandeltrajecten in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. In tijden van corona is dat geen overbodige luxe. Het netwerk werd gescreend en krijgt aangepaste trajecten en de bewegwijzering wordt ook gebundeld in twee kaarten. Vrijdag werd het project voorgesteld.

“Tussen het groen en het bijzondere erfgoed wandelt men langs stemmige dorpjes, machtige kastelen en abdijen. Het wandelnetwerk ‘De Merode’ staat dan ook niet voor niets al jaren op nummer één in de lijst van de populairste wandelgebieden in Vlaanderen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme van Vlaams-Brabant.

Knooppunt

Het principe is intussen bekend bij de vele wandelaars en fietsers. Elk kruispunt van twee of meer wandelwegen krijgt een uniek nummer en op de wandelkaart staan alle trajecten en de nummers van de knooppunten, zodat je makkelijk je route kan plannen. De wandelaar stippelt bovendien zelf zijn wandeling uit en bepaalt de afstand aan de hand van de kilometeraanduidingen op de kaart. Tijdens de wandeling volgt men de bewegwijzering van knooppunt naar knooppunt. “De nieuwe kaarten van het wandelnetwerk bevatten nog meer informatie en men kan nu ook trajecten kiezen in functie van de ondergrond en ook de bushaltes in de buurt worden vermeld”, vult Jan De Haes aan, de gedeputeerde voor toerisme van de provincie Antwerpen.

De plaatsing van de ruim 300 palen en de 2.000 borden duurde iets langer maar intussen is alles wel gebeurd zodat ze er de zomer staan. De kaartenbundel van het wandelnetwerk de Merode zijn vanaf half juli te koop in de boekhandels en toeristische infokantoren of via de website.