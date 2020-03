Wandelende kinderen kunnen beren spotten in het Hageland DDH-KBG

15u16 0 Aarschot Het Hageland reageert massaal op de oproep op sociale media om beren voor het raam te plaatsen en een foto te delen op sociale media.

Vorig weekend werd de oproep gedeeld via sociale media en veel mensen in het Hageland plaatsten een pluchen beer voor hun raam. Wandelaars kregen zo een apart schouwspel. De initiatiefnemers willen met de actie ervoor zorgen dat kinderen op zoek kunnen gaan naar de beren tijdens een wandeling met mama en papa. De onderstaande foto’s spreken voor zich.