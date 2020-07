Wandelen of fietsen langs het oorlogsverleden van martelarenstad Aarschot

02 juli 2020

15u56 0 Aarschot De herdenking van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog zal in Aarschot niet onopgemerkt voorbijgaan. Naar aanleiding ervan pakt de stad uit met de gratis brochure ‘Vergeven, ja. Vergeten, nooit’ met daarin verhalen en foto’s van de 39 monumenten en merkwaardige plaatsen uit het Aarschotse oorlogsverleden, zowel van de eerste als de tweede wereldoorlog.

Aarschot is één van de zeven zogenaamde ‘martelarensteden’ uit de eerste wereldoorlog, samen met Leuven en Dendermonde in Vlaanderen. “Tijdens de eerste wereldoorlog verbleef Generaal-majoor Stenger in Aarschot. Hij werd doodgeschoten op het balkon van het huis van burgemeester Tielemans op de Grote Markt waarop de Duitsers zwaar uithaalde als represaille. Eerst selecteerden ze 80 mannen die ze op een veld buiten de stad neerschoten, daarna moesten nog eens 80 mannen op een rij gaan staan. Telkens de derde in rij werd vermoord. Mijn grootvader “Betje Van den Broeck” was toen negen en vertelde er vaak over”, zegt schepen Bert Van der Auwera (Open VLD).

Uiteindelijk vielen er die dag, 19 augustus 1914, 170 doden waaronder ook nog een aantal kinderen en burgemeester Tielemans. De stad werd ook geplunderd en in brand gestoken. Het stadhuis verdween in de vlammenzee, samen met het eeuwenoude archief en 386 huizen”, vertelt schepen van patrimonium en monumenten Bert Van der Auwera (Open VLD). “Het leek ons een goed idee om deze brochure te maken want veel mensen weten niet dat de stad zoveel monumenten telt en plaatsen die herinneren aan dat gruwelijk verleden”.

Bij de brochure hoort ook een geïllustreerde kaart die alle monumenten aanduidt. “Voor het stadscentrum hebben we een wandelcircuit uitgewerkt. Op nog geen drie kilometer beleef je 17 herinneringsmomenten. Kan je meer te voet aan? Dan hebben we enkele uitbreidingslussen in petto”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD) uit.

Ook voor fietsers

De stad heeft niet alleen een parcours uitgestippeld voor wandelaars want er is ook een fietsroute rond de monumenten gemaakt. “Voor de fietsers werkten we een route van 38 km, door onze stad en haar deelgemeenten, uit. Je kan de route perfect in tweeën splitsen wanneer je liever minder kilometers maakt. De route kan je trouwens raadplegen via de website van CC Het Gasthuis www.hetgasthuis.be/toerisme/doen. Je kan ze ook downloaden op je gps of het hele verhaal met foto’s en informatie volgen op je smartphone”, gaat schepen van toerisme en mobiliteit Annick Geyskens (N-VA).

Tegen 11 november zal er ook een didactisch pakket beschikbaar zijn voor het vijfde en zesde leerjaar. “Spelenderwijs herbeleven de leerlingen de oorlog. In groepjes nemen ze het tegen elkaar op en achterhalen ze wie bevelhebber Stenger heeft doodgeschoten. Het vergt flink wat rekenwerk en inzicht om het mysterie te ontrafelen”, besluit Rutten. De brochure en bijhorende kaart zijn ook beschikbaar in het Stedelijk Museum.