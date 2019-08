Wagen verliest controle bij achtervolging, bestuurder onder invloed en geen rijbewijs Kristien Bollen

19 augustus 2019

17u36

Op de grens van Rillaar met Scherpenheuvel merkte politie zondagnacht rond 3.30 uur een wagen op en wilde de bestuurder controleren. Helaas nam die laatste de vlucht richting Scherpenheuvel en zette de agenten de achtervolging in. Op de mannenberg ter hoogte van de Schansstraat verloor de bestuurder de controle over het stuur en zijn wagen kwam naast de rijbaan terecht. Nog probeerde de bestuurder de voet te ontkomen maar politie kon de man bij de kraag vatten. De 35-jarige man uit Scherpenheuvel bleek onder invloed van drugs en bleek bovendien over geen geldig rijbewijs te beschikken.