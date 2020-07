Wagen slipt in bocht en ramt tegenligger Kristien Bollen

01 juli 2020

19u05

Op de Terheidelaan in Aarschot gebeurde woensdagochtend rond 6.35 uur een ongeval waarbij een bestuurder gekneld raakte. een 43-jarige bestuurder begon in een bocht plots met zijn wagen te slippen. Een tegenligger kon helaas onmogelijk de tollende wagen ontwijken met een aanrijding tot gevolg. De bestuurder van het tegenliggende voertuig, een 40-jarige man uit Heist-Op-Den-Berg raakte gekneld te zitten in zijn voertuig. Brandweerlui moesten de man uit zijn wagen bevrijden. Het slachtoffer werd overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven voor de nodige verzorging en verdere controle. De bestuurder van de wagen die aan het slippen ging raakte lichtgewond maar wenste geen ziekenwagen. Indien nodig zou hij zelf een dokter raadplegen.