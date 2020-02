Wagen ramt twee opliggers, bestuurder slechts lichtgewond Kristien Bollen

27 februari 2020

20u55 0

Op de Westelijke Ring in Aarschot gebeurde woensdagavond rond 23 uur een zwaar verkeersongeval. Een bestuurder week voor nog ongekende reden van zijn rijvak af en de 30-jarige man uit Begijnendijk ramde met zijn wagens twee geparkeerde opliggers. Als bij wonder raakte de man die een negatieve alcohol- en drugtest aflegde, slechts lichtgewond. De schade aan de opliggers was aanzienlijk, zijn VW Polo diende getakeld te worden.