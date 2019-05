Wagen over de kop, bestuurder overgebracht naar ziekenhuis Kristien Bollen

21 mei 2019

Op de Tieltsebaan in Rillaar bij Aarschot verloor om nog ongekende reden een jongeman zondagavond rond 20.30 uur de controle over het stuur. Zijn wagen ging over de kop. De bestuurder, die mogelijk onwel was geworden, kwam gekneld te zitten in zijn wagen. Brandweerlui van post Scherpenheuvel dienden het slachtoffer uit het wrak te bevrijden, ook het medisch urgentieteam van Diest kwam ter plaatse. Politie sloot door het ongeval de baan af voor alle verkeer. Hulpverleners brachten het slachtoffer naar de spoeddienst van het ziekenhuis voor de nodige verzorging en verdere controle.