Wagen met drie lekke banden trekt aandacht van politie Kristien Bollen

18 juni 2019

17u07 3

Op de parking van de Demervallei in Aarschot trok dinsdagvoormiddag rond 9.10 uur een wagen met drie lekke banden de aandacht van agenten. Bij verder nazicht bleek dat de wagen vorig jaar al in beslag werd genomen maar intussen weer was vrijgegeven. Helaas blijkt de 33-jarige eigenaar uit Aarschot van de Opel Zafira niet over een geldig keuringsbewijs te beschikken, noch verzekering. Politie liet hierop de wagen takelen en nam hem in beslag.