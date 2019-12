Wagen merkt bromfietser niet op : 16-jarige loopt verschillende breuken op Kristien Bollen

05 december 2019

Op de Diestsesteenweg in Rillaar (Aarschot) merkte dinsdagnamiddag rond 16.30 uur de bestuurder van een wagen die afdraaide, een bromfietser niet op. Hierdoor kwam het tot een aanrijding en de 16-jarige bromfietser, een jongen uit Scherpenheuvel-Zichem, raakte gewond. De jongeman liep verschillende breuken op maar verkeerde niet in levensgevaar. Het slachtoffer werd ter verzorging overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven.