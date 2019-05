Vzw Kinderwens ondersteunt toekomstige ouders ook in Aarschot Tom Van de Weyer

23 mei 2019

12u07 5

De vzw Kinderwens sloot de Vlaamse kinderwensweek af met een panelgesprek, in samenwerking met het CM en het Huis van het Kind in Aarschot. Zo’n 10 tot 15% van de koppels in België heeft vruchtbaarheidsproblemen. De vzw uit Diest ondersteunt deze mensen. Aan het woord kwamen professor Lode Godderis en Shanti Van Genechten, oprichters van het Kinderwens expertisenetwerk en dokter Sylvie Gordts van het ziekenhuis Heilig Hart in Leuven.

De vzw presenteerde het theaterstuk ‘Kinderwens’ met de steun van het Ministerie van Cultuur. Het stuk van Frans Ceusters (schrijver van onder meer de ‘Kotmadam’) is voor alle mensen die een kind willen of al een kind hebben. Het wordt dit jaar gespeeld op verschillende locaties. Voor info en tourdata en andere informatie kan je terecht op www.kinderwens.org