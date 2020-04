Vreemde bezoeker in tuin van schepen Dehond DDH

16 april 2020

17u45 0 Aarschot Aarschots schepen Isabelle Dehond trof een vreemde bezoeker aan in de tuin. Wie nu al panikeert en vreest dat er een slang uitgebroken is in Aarschot kunnen we geruststellen. Het dier is een hazelworm en is zo’n veertig centimeter lang.

“Het dier zat gewoon in het gras en even later zag ik het terug op de houten tegels. Ik besloot er een foto van te nemen en te delen op sociale media. Heel zeldzaam zijn ze blijkbaar niet, want sommige mensen reageerden met de melding dat ze er ook al eentje zagen. De meeste mensen daarentegen hadden het dier nog nooit gezien. Vorig jaar rond deze tijd zat er trouwens ook al zo’n exemplaar in onze tuin”, lacht Dehond.

Een hazelworm - of ‘Anguis Fragilis’ met zijn wetenschappelijke naam - is eigenlijk een pootloze hagedis en een bodembewoner die een verborgen leven leidt tussen de bladeren en de takken. Het dier eet vooral kleine ongewervelden, voornamelijk regenwormen en naaktslakken. De hazelworm is alvast niet gevaarlijk.