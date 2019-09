Vrachtwagen verliest ramen Kristien Bollen

17 september 2019

16u25 0

Op de Steenweg op Sint-Joris-Winge in Aarschot verloor een vrachtwagen deze voormiddag rond 9.30 uur drie grote ramen. Hoe de lading is los komen te zitten is niet duidelijk. Bij het verlies van de lading raakte gelukkig geen andere partij betrokken. Wel raakte de rijbaan bezaaid met glasscherven over een afstand van ongeveer 20 meter. De brandweer van Aarschot kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.