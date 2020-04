Voorzitter beroepsfotografen Berten Steenwegen: “We willen dringend uit ons kot komen!” Geert Mertens

30 april 2020

06u47 0 Aarschot De bekende Aarschotse fotograaf Berten Steenwegen, voorzitter van de beroepsvereniging vzw STUDIO, trekt aan de alarmbel. “Wanneer kunnen beroepsfotografen terug aan de slag gaan”, vraagt hij zich af. Het is onduidelijk of het nu 4 of 11 mei is. “We willen dringend terug uit ons kot komen!”

“Ook na de informatiesessie door de federale overheid blijven er veel vragen: wat als we de voorgeschreven afstanden respecteren?” vraagt Berten zich af. “Gelden de voorschriften voor alle beroepsfotografen? Voor een interieur- of architectuurfotograaf is het makkelijker om aan het werk te gaan zonder de social distancing regels te overtreden. Voor hen ligt er zeker al werk te wachten. Zo ook voor productfotografen. Maar wanneer mogen ze effectief terug aan het werk? Op 4 mei of pas op 11 mei?”

Huwelijks- en eventfotografen zien het hele seizoen in het water vallen, en dit betekent voor hen een regelrechte ramp. “Zij realiseren hun jaaromzet in de lente en de zomer, maar daar wordt dit jaar een dik kruis over getrokken”, legt hij uit. “Hoe zullen zij ooit het verlies compenseren?”

Portretfotografen zitten weliswaar dichter bij hun publiek, maar de meeste beroepsfotografen beschikken over een ruime fotostudio waar afstand houden geen probleem vormt. “Alle portretfotografie, zowel zakelijk als privé, kan dus veilig verlopen in de eigen studio of op locatie”, zegt Berten, zelfs een portretfotograaf. “En dan zijn er fotografen die verschillende takken combineren. Wat doen we met pasfoto’s? Iemand die tijdens de lockdown zijn identiteitskaart verloren had werd meteen geholpen op het gemeentehuis, maar fotografen mochten geen pasfoto’s maken... Hoe rijmen we dit?”

Voor de overheid is fotografie geen essentieel beroep, maar voor beroepsfotografen is hun job de essentie! “STUDIO vzw eist in het belang van haar leden helderheid over wanneer wij terug aan de slag mogen.”