Voorstelling nieuwe Clio én herfst- en wintercollectie kleding Geert Mertens

15 september 2019

Naast de nieuwe Clio presenteert Group Pashuysen vandaag zondag ook nieuwe dames-, heren- en kinderkleding in de showroom aan de Gaston Geenslaan in Aarschot. Davy Gysemans, zaakvoerder bij Group Pashuysen en bestuurslid van MiA (de vernieuwde Aarschotse middenstandsraad) licht toe

“Handelsverenigingen stimuleren klanten om lokaal te kopen”, aldus Davy Gysemans, zaakvoerder van de Group Pashuysen en bestuurslid van MiA, de vernieuwde Aarschotse middenstandsraad. “Dat alleen is echter niet voldoende. Het staat buiten kijf dat een product en de service top moeten zijn. De klant zoekt daarnaast ook beleving, wil verrast worden, zoekt originaliteit. Een aankoop is meer dan het verwerven van goederen.”

“Het aankopen van een wagen is een bijzonder moment, want zoiets doe je niet ieder jaar. Meestal is de hele familie betrokken bij het aankoopproces”, voegt Jacqueline Pashuysen eraan toe. “Het is precies daarom dat we voor onze opendeurdag een bijzondere samenwerking opgezet hebben. We wilden de opendeurdagen extra luister geven door op 15 september niet alleen de nieuwe Clio aan het grote publiek voor te stellen, maar in samenwerking met 12 Aarschotse handelaars ook de nieuwe herfst- en wintercollecties te presenteren op een catwalk die door de showroom loopt.”

De Group vond nog een leuke insteek. “Het is in 2019 precies zestig jaar geleden dat het iconische Renault-model Caravelle/Floride werd gelanceerd door stijlicoon Brigitte Bardot.” Zondag 15 september vinden de modeshows plaats van 11u30 tot 17u15.