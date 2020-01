Voorpost voert actie tegen schooluitstap moskee Kristien Bollen

16 januari 2020

16u21 3 Aarschot Het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen Aarschot (SIBA) plant vandaag voor zijn leerlingen van het vierde jaar een uitstap naar een moskee in Maasmechelen in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog. Toen de bus met leerlingen deze ochtend wou vertrekken, ontstond er een klein incident met leden van de actiegroep Voorpost die waren opgedaagd voor een betoging tegen Islamisering in Europa en ook in onze scholen. Uiteindelijk kon de bus zonder problemen vertrekken.

De ouders van de leerlingen van het vierde jaar en die van het derde die niet mee gaan skiën, kregen vorige week een brief over de geplande uitstap van vandaag. Daarin staat “Op donderdag 16 januari organiseren we in het kader van de Levensbeschouwelijke vakkenen en de Interlevensbeschouwelijke Competenties een uitstap naar de “El-Islam” Moskee in Maasmechelen. We brengen ook een bezoekje aan het shoppingcenter “Maasmechelen Village” waar we een typische Belgische wafel kunnen eten”. Verder staat er ook in de brief dat de leerlingen een lunchpakket moeten meebrengen al krijgt men een typisch Marrokaans ontbijt aangeboden in de chalet van de Moskee. Wie een Belgische wafel wil : 3,5 euro...

In verkeerde keelgat

Bij enkele ouders schoot deze brief over de geplande uitstap in het verkeerde keelgat en contacteerden daarop enkele leden van de Voorpost. “De school verplicht deze leerlingen aan de uitstap deel te nemen want het kadert zogezegd in de schoolvakken. Op zich zijn we niet tegen een moskeebezoek maar de school richt wel geen uitstap naar bijvoorbeeld een kerk in. Waar is dan de gelijkheid ? Verder bieden ze de leerlingen een gratis typisch Marrokaans ontbijt aan; wie een typische Belgische wafel wil moet daarvoor betalen. Dat is toch een brug te ver en betogen wij dus tegen de Islamitisering in de school” klinkt het bij de Voorpost die deze ochtend naar de schoolpoort afzakte.

Klein incident

Toen de bus met leerlingen deze ochtend wou vertrekken, verhinderden leden van de actiegroep Voorpost dat. Na een kort incident met wat duw en trekwerk dat door de begeleiders van de school werd gesust vertrok de bus uiteindelijk zonder problemen en konden de leerlingen hun daguitstap aanvatten. De Aarschotse politie was ter plaatse om het verdere verloop in goede banen te leiden.

Niet verplicht om moskee te bezoeken

“Deze uitstap kadert in de leerplannen van alle onderwijsnetten om jongeren te laten kennismaken met de verschillende religies en levensbeschouwingen die onze samenleving rijk is. Het is daarbij van belang dat alle religies en levensbeschouwingen aan bod komen om op die manier een interlevensbeschouwelijke dialoog mogelijk te maken. SIBA koos ervoor om in dat kader een daguitstap uit te stippelen met onder meer een bezoek aan een moskee in Maasmechelen. De leerlingen werden niet verplicht om de moskee effectief te bezoeken. Tijdens de dag stonden nog een aantal andere activiteiten op de planning zoals een bezoek aan Maasmechelen village en deelname aan een Marokkaanse lunch” reageert de school.

Open samenleving in Aarschot

Het stadsbestuur steunt ten volle het initiatief van de school. In een samenleving is het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen elkaar leren kennen en begrijpen.

“Het is heel positief dat de school dergelijke initiatieven neemt. In de samenleving van vandaag is het belangrijk om elkaar te kennen en te leren begrijpen. Deze keer koos de school ervoor om op bezoek te gaan in een moskee, maar een volgende uitstap kan naar een synagoge zijn of een ontmoeting met vrijzinnigen. In onze stad en haar deelgemeenten gaan we voor een open samenleving en telt iedereen mee. We zijn allemaal Aarschot” verduidelijkt burgemeester Gwendolyn Rutten .

“Als stadsbestuur staan we volledig achter de school en de initiatieven die ze neemt. Onze Aarschotse scholen leveren fantastisch werk en verdienen alle respect voor hun inspanningen. zegt schepen van onderwijs Geert Schellens.

Het protest van de actiegroep valt onder de vrije meningsuiting, maar het stadsbestuur keurt de actie af. “We hebben respect voor ieders mening, maar het kan niet de bedoeling zijn dat volwassenen die bovendien deels van buiten Aarschot afkomstig zijn, leerlingen van 15 en 16 jaar gaan lastigvallen en belagen” voegt de burgemeester er nog aan toe.