Voormalig CD&V-schepen Steven Omblets stapt op Geert Mertens

15 september 2019

13u26 0

Voormalig CD&V-schepen Steven Omblets neemt zijn ontslag uit de Aarschotse gemeenteraad en stapt uit de actieve politiek. Binnenkort verhuist hij, omwille van privéredenen, naar een andere gemeente. Omblets was tien jaar lang schepen van Cultuur, Toerisme, Burgerlijke stand en Bevolking. Voor hij de in politiek stapte, was hij ook het gezicht van de Aarschotse jeugdraad. Wie de man gaat opvolgen in de gemeenteraad, is nog niet bekend.

“Steven speelt het spel eerlijk: na zijn verhuis woont hij niet meer officieel in Aarschot en daarom stapt hij uit de gemeenteraad”, klinkt het bij CD&V Aarschot. “Hiermee verliezen we een heel geëngageerde teamspeler die als geen ander kon kijken naar het grotere geheel.”

“We wensen hem in de toekomst veel succes op persoonlijk en professioneel vlak”, zegt CD&V-voorzitster Rozane De Cock.

Voor CD&V-fractieleidster Nele Pelgrims is er werk aan de winkel. “Iemand met zo veel jaren ervaring op de teller als Steven vervangen is niet evident”, zegt ze. “We gaan op zoek naar een waardige opvolger. Na overleg met de betrokkenen en terugkoppeling naar het partijbestuur maken we het nieuwe gemeenteraadslid bekend.”

Steven Omblets behaalde tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen 771 voorkeurstemmen en was daarmee de vijfde verkozene voor zijn partij. Dat nam niet weg dat CD&V enorme klappen kreeg tijdens de jongste stembusslag. De partij belandde, na een lange periode, ook in de oppositiebanken.

In het begin van het jaar kwam hij nog in het nieuws door de klacht die hij indiende tegen de aanstelling van huidig burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Hij diende een klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat CD&V, Groen en sp.a in 2015 een voorakkoord hadden ondertekend. Dat voorakkoord was ook de reden waarom Rutten pas in februari burgemeester kon worden van de stad.