Voorbijganger aangereden door wagen die achterwaarts parking verlaat Kristien Bollen

10 september 2019

In de Gasthuisstraat in Aarschot werd maandagnamiddag rond 13.55 uur een voorbijganger aangereden door een wagen. De wagen verliet achterwaarts een parkeerplaats maar merkte de persoon achter zijn wagen niet op. De aangereden dame, een 21-jarige uit Herselt, had pijn aan de nek. Toch wenste het slachtoffer geen dringende medische verzorging; indien nodig zou ze zelf een arts raadplegen. Politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.