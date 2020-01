Voor het eerst in Vlaanderen: jumping voor konijnen Vanessa Dekeyzer

12 januari 2020

12u38 80 Aarschot Op 25 en 26 januari organiseert de vzw Hagelands Neerhof uit Aarschot en omgeving haar 35ste show van neerhofdieren in tuincentrum Oh’Green in Aarschot. Dé attractie van dit jaar wordt ongetwijfeld de jumping met konijnen.

We kennen in België agility met honden en jumping met paarden, maar konijnen die over hindernissen springen, hebben we nog niet gezien. “Nochtans is dat een discipline die al goed gekend is in Nederland en Duitsland”, zegt Frans Schuermans, voorzitter van de vzw Hagelands Neerhof. “We hebben een groep uit het Duitse Bremen kunnen strikken om op onze show in Oh’Green een demonstratie te komen geven. De toeschouwers zullen aangenaam verrast zijn.”

Het konijn dat het snelst de hindernissen neemt op het vijftien meter lange parcours, wint de wedstrijd. “Er zal een tiental konijnen in actie treden”, zegt Frans Schuermans. “De baasjes, vooral schoolgaande jeugd uit Bremen, sturen hun dier aan via een riempje, want anders dreigen ze al eens naar links of rechts te springen. De konijnen kunnen soms wel tot één meter hoog springen. Springen is dan ook de natuur van zo’n beestjes. Die doen niet liever.”

Er zal nog veel meer te zien zijn op de show van Hagelands Neerhof. Zo wordt er een schoonheidswedstrijd gehouden voor kippen, duiven, park-en watervogels, cavia’s en konijnen. Iedereen kan een officiële keuring bijwonen op zaterdag om 10 uur. En na de keuring kunnen dieren gekocht worden. “Hiermee beogen wij de verspreiding van al deze mooie dieren zodat ze een vorm van levend erfgoed zijn”, aldus voorzitter Frans. Alle info over de show kan je vinden op de Facebookpagina van Hagelands Neerhof.