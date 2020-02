Volledige line-up Fundays bekendgemaakt: “Toppers Guy Swinnen en Willy Sommers” Geert Mertens

14 februari 2020

06u03 0 Aarschot Dj’s Kobe Ilsen en Victor Verhulst, Guy Swinnen Band, drummer Michael Schack en Willy Sommers zijn de headliners van het Fundays Festival. Dat vindt dit jaar plaats van vrijdag 10 tot en met 12 juli en blijft, onder meer dankzij nieuwe sponsor Audiomix, ook dit jaar gratis. Het festival is dit jaar toe aan de 16de editie. Donderdagavond werd, in aanwezigheid van Willy Sommers, de volledige line-up voorgesteld.

“Na een bijzonder geslaagde editie vorig jaar is ons vrijwilligersteam sterker en gemotiveerder dan ooit om van 2020 opnieuw een topjaar te maken”, aldus algemeen coördinator Danny Jennes.

“Na levende legende Paul Michiels vorig jaar, verwelkomen we dit jaar op vrijdag 10 juli opnieuw een legendarische rockartiest: Guy Swinnen. Samen met zijn band brengt hij het beste van zichzelf, The Scabs en de rockgeschiedenis. We richten ons ook op een 30+-publiek met party-dj Wim, bekend van de gelijknamige fuif. Ladykillers Victor Verhulst en Kobe Ilsen komen ook langs voor een dj-set.”

Op zaterdag speelt onder meer Time Machine, Level Six, Melting Baskets en Michael Schack, de beroemde drummer van Netsky en Milk Inc. “Tegelijkertijd vindt ook de grootste rommelmarkt van het Hageland plaats”, klinkt het. “Zondag pakken we traditiegetrouw uit met het Fundays Schlagerfestival. Als kers op de taart twee live-concerten van Sammy Moore en Willy Sommers.”

Die laatste was, tijdens de voorstelling, ook van de partij. “Ik kijk er naar uit om in Aarschot te komen optreden", zegt hij. Recent werd hij nog geveld door hartproblemen. “Ze hebben een stent gestoken. Het gaat ondertussen opnieuw heel goed met me.” Willy werd ook continu aangeklampt door mensen die met hem op de foto wilden. Onder meer een lid van de cast van ‘Down the road’ ging met Willy op de foto.

“Als de Rode Duivels doorstoten naar de finale, vindt de match ook op die dag plaats”, aldus Jennes. “Dan kan het niet anders dan één groot feest worden. Het festival blijft ook dit jaar, dankzij onze sponsors, gratis!”

“We hebben dit jaar ook een nieuw goed doel”, voegt hij eraan toe. “Na jarenlang Child Focus gesteund te hebben, kiezen we nu voor het Balanske uit Tielt-Winge. Dat is een vrijetijdszorgcentrum dat zich richt tot kinderen en volwassenen met een handicap en hun gezinsleden. Uniek in het Hageland en ver daarbuiten zijn de ingerichte snoezelruimtes waarvan gezinnen en groepen gebruik maken.”

Ook de traditionele autoshow met getunede wagens zal plaatsvinden. Voor meer informatie en het volledige programma, kan je terecht op www.fundaysaarschot.be.