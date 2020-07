Vluchtende winkeldieven slaan medewerker Kristien Bollen

01 juli 2020

18u55

In een warenhuis aan de Grote Markt in Aarschot werden dinsdagnamiddag rond 17.20 uur drie jongeren betrapt op het stelen van koffiekoeken. Toen personeel hen staande wilde houden, namen ze de vlucht. Een van de medewerkers kreeg zelfs een klap van één van de jongeren. Het trio kon in eerste instantie ontkomen maar een politiepatrouille kon twee van de verdachten in de buurt onderscheppen. Het betreft een 18-jarige jongen uit Holsbeek en een 18-jarige uit Aarschot. Eén van hen ontkent alle betrokkenheid, de andere gaf de feiten reeds toe. De politie onderzoekt de zaak verder, mede aan de hand van camerabeelden.