Vlaams ministers Ben Weyts en Lydia Peeters openen peddelend nieuwe route op de Demer Dirk Desmet

12 juli 2020

17u54 0 Aarschot Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) openden zondag in Begijnendijk een nieuw peddeltraject op de Demer. Ze deden dat peddelend in een kayak van aan het kasteel van Nieuwland in Aarschot tot aan de brug Demer in Begijnendijk.

Het nieuwe traject loopt van Diest tot Werchter, waar de Demer in de Dijle uitmondt, en is 35 kilomter lang. “Van Diest gaat het naar Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar om uiteindelijk te eindigen in Werchter. Peddelend doe je over het hele parcours op 7,5 uur maar je kan op verschillende plaatsen boarden zodat je de afstand ook korter kan maken. In Scherpenheuvel-Zichem bijvoorbeeld ga je aan boord aan het ontmoetingscentrum De Hemmekens, in Aarchot kan het aan het Wolfcafe in Langdorp maar ook aan de sporthal en aan de ’s Hertogenmolens. Het traject is over heel de afstand uitgerust om op de best mogelijke manier aan peddelsport te doen”, legt Nico Motton van Sport Vlaanderen uit.

Ministers Weyts en Peeters legden zelf een deel van het traject in een kayak af. “Ik ga sturen, dat lijkt mij het veiligste”, lacht Weyts wanneer ze aan boord gingen. “Mooie en kwalitatieve sportinfrastructuur in je omgeving zet aan tot sporten. Vele Vlamingen hebben tijdens de coronatijden verschillende sportroutes in hun buurt (her)ontdekt. Samen met Sport Vlaanderen blijven we investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur omdat we mensen willen aanmoedigen om te blijven bewegen en tegelijkertijd het mooie Vlaanderen eens van een andere kant te leren kennen”, gaat hij verder.

Toegankelijk voor iedereen

Het traject is zodanig toegankelijk is voor iedereen, of het nu met een kano, kayak of standing up paddel is. Om de peddelroute mogelijk te maken werden er verschillende werken uitgevoerd langsheen het traject. Zo werden er hellingen aangelegd om de Demer toegankelijk te maken voor de boten, werden er borden geplaatst bij de zeven start- en stopplaatsen, kwamen er peilschalen om de waterstand te meten en er werden boeien en signalisatie aangebracht, op en langs het water, om ook bij hoog water de veiligheid van de watersporters te kunnen garanderen.

Nog meer werken op komst in de Demervallei

In het kader van het Sigmaplan, dat sterk inzet op water- en natuurbeleving, zijn er nog uitgebreidere werken in uitvoering in de Demervallei. Door het winterbed van de Demer te herstellen, creëert de Vlaamse overheid 2 miljoen m³ extra waterbergingsvolume. “Door tientallen oude meanders opnieuw op de Demer aan te sluiten, krijgt de rivier er tegen 2030 maar liefst 11 kilometer aan natuurlijke rivierbochten bij. De rivierlengte zal daarmee met ongeveer een derde stijgen. De nieuwe meanders maken een einde aan de droogteproblematiek in de zomer en leveren in de wintermaanden een belangrijke bijdrage aan de waterveiligheid van de regio. Het zijn voor watersporters bovendien elf extra kilometers om de rivier en haar vallei al peddelend te beleven”, gaat minister Peeters verder. De nieuwe peddelroute op de Demer is de tweede in Vlaams-Brabant en de vierde in Vlaanderen. Op termijn hoopt Sport Vlaanderen om in elke provincie peddelroutes te openen en ze waar het kan met elkaar te verbinden. Zo zou het traject op de Demer via de Dijle verbonden kunnen worden met een traject in Mechelen, en kan er een heus peddelnetwerk gecreëerd worden.