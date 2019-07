Vijfgeslacht bij de familie Stoffelen-De Mayer ADPW

05 juli 2019

Sofie De Mayer (28) en Stieven Stoffelen (33) uit Gelrode werden op 14 juni de fiere ouders van hun dochtertje Shirley. Daarmee is het vijfgeslacht van vrouwen in het gezin compleet. Elisabeth Mels (96) is de mama van Rosanna Goossens (71) en de oma van Brigitte Van Den Balck (51). Brigitte is dan weer de mama van Sofie.