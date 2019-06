VIDEO. Wagen gegrepen door goederentrein Kristien Bollen

20 juni 2019

23u56 32

Aan een overweg in de Winterstraat in Langdorp bij Aarschot is vanavond rond 23 uur een zwaar ongeval gebeurd. Ter hoogte van de overweg met slagbomen is een wagen gegrepen door een goederentrein. De trein is pas enkele honderden meters verder tot stilstand kunnen komen. Hulpdiensten waaronder brandweer, ambulances en een mug-team zijn intussen ter plaatse. Buiten de bestuurder zouden er nog twee passagiers aanwezig zijn in de wagen. Over de ernst van de toestand van de inzittenden van de wagen is voorlopig nog niets geweten. Brandweerlui en ambulanciers zijn volop bezig met de bevrijdingsactie. Momenteel is er geen treinverkeer tussen Aarschot en Hasselt. Hoe het ongeval juist is kunnen gebeuren is niet duidelijk; de spoorwegpolitie voert hier onderzoek naar. Net vandaag raakte bekend dat Infrabel er naar streeft om zo veel mogelijk overwegen te sluiten en te vervangen door veiligere alternatieven. Zo heeft Infrabel ook plannen met de overwegen in de Opperstraat en Oudenstokstraat in Langdorp. Op korte termijn zal Infrabel de overweg in de Opperstraat afsluiten en de overweg in de Oudenstokstraat heraanleggen als fiets- en voetgangersoverweg.