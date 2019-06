Video. Kassierster wil winkeliers waarschuwen voor sluwe wisseltruc Kristien Bollen

07 juni 2019

16u48 15

Anne Wouters, kassierster en mede zaakvoerder van Animalia aan de Diestsesteenweg in Rillaar bij Aarschot wil andere winkeliers waarschuwen voor een sluwe wisseltruc en plaatse hiervan beelden op de sociale media.

Zijzelf werd eind vorige week zelf bijna het slachtoffer, maar net nog op tijd en voordat de daders de winkel konden verlaten had de dame door dat ze bijna 100 euro kwijt was. Het trio moest zonder buit de winkel verlaten.

“Op het filmpje is duidelijk te zien hoe die persoon twee briefjes van 50 opplooit en wegstopt in de hand “ zegt Anne. “Heel eenvoudig eigenlijk maar op het moment zelf gaat alles zeer snel. Op elke mogelijke manier proberen ze je af te leiden.”

Net voor sluitingstijd

Het trio, vader moeder en zoon, wilde een kwartiertje voor sluitingstijd een zakje dierenvoeding kopen. “Ze stonden aan de kassa met een zakje eten voor hamsters. De dame gaf een briefje van 200 euro. Ze spraken geen Nederlands. toch vroeg ik of ze niets kleiners van geld had. Ze toonde uiteindelijk haar portefeuille, daar zat niets anders in, zelfs geen centje. Dus gaf ik haar 195 euro en nog wat kleingeld terug “ doet de dame het verhaal.

Afleiden op alle mogelijke manieren

“Plots begonnen ze te zeggen ‘één euro, één, één !’ en wijzende naar het pakje eten. Toen ik hen duidelijk maakte dat het niet één euro was, maar één kilogram hamstervoeding deden ze plots alsof ze het artikel niet meer moesten hebben. Intussen was ook de zoon plots opgedoken met een fotokader langs de andere zijde van de kassa en begon hiermee te ‘zwaaien’. Allemaal dingen om je af te leiden en te verwarren. Het diereneten moesten ze dus niet hebben en gaf hen de 200 euro terug en nam het wisselgeld dat ik net voordien gegeven had tegug uit de handen van de dame. Helaas had ze al in een flits twee briefjes van 50 euro opgevouwen en in haar handpalm verstopt. Gelukkig was het nog druk in de winkel en stond er nog volk achter hen. Net op tijd had ik door dat er 100 euro te weinig was en kon het geld terugnemen voordat ze de winkel uit waren. Toen lieten ze het eten en de fotokader achter op de toonbank en verlieten snel de zaak.”

Beelden plaatsen om nog meer slachtoffers te vermijden

De dame diende uiteindelijk geen klacht in bij politie. “Wat moet ik aangeven ? Ze hebben hier niets gestolen. Maar de voorbije dagen merkte ik op sociale media dat er verschillende winkeliers, zelfs in Maasmechelen, slachtoffer geworden zijn van zo een wisseltruc. Of het om dezelfde daders gaat weet ik niet, maar op die manier kan men wel snel geld ‘aftroggelen’ van hardwerkende mensen. Dit wil ik vermijden.”