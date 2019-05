VIDEO. Burgemeester Gwendolyn Rutten gaat stemmen in Rillaar: “Oef, eindelijk kan ik alles eventjes loslaten” Geert Mertens

26 mei 2019

12u10 2 Aarschot Gwendolyn Rutten, burgemeester van Aarschot, ging vanochtend per fiets stemmen in het stembureau van Rillaar in zaal Den Akker. “Of ik goed geslapen heb? Gisteren was er nog een feestje in Rillaar dus ja, ik heb geslapen als een blok”, lacht ze.

Door het ontbreken van datumstempels moest ook de burgemeester van Aarschot wat langer in de rij staan. Ze bedankte ook uitdrukkelijk alle mensen die in het stembureau zaten omdat ze zich inzetten om de verkiezingen in goede banen te leiden.

“Zo dadelijk moeten we met de fiets nog naar basisschool Dol-fijn”, zei ze. “Mijn echtgenoot moet immers daar gaan stemmen en daarna gaan we nog even iets drinken in café Het Gemeentehuis.”

“Veel ga ik vandaag niet meer doen”, lacht ze. “Het is het moment om alles los te laten. De kinderen zijn straks nog thuis en daarna zal het richting Brussel zijn.”

En haar echtgenoot? “Deze namiddag heeft onze zoon nog een voetbaltornooi in Aarschot, en daarna ga ik natuurlijk ook de resultaten volgen.”