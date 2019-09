Verwarde man aangetroffen in station Kristien Bollen

13 september 2019

In het station van Aarschot werd donderdagavond rond 17.40 uur een verwarde man aangetroffen. De 52-jarige man zonder vaste verblijfplaats droeg geen schoenen. Politie liet de man, die al enkele jaren op de straat zou leven, overbrengen naar het ziekenhuis in Leuven. daar bleek dat hij wel degelijk medische verzorging nodig had en werd opgenomen in het UZ Gasthuisberg voor de nodige verzorging.