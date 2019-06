Vernieuwd speelpleintje aan Fabiolalaan geopend Geert Mertens

30 juni 2019

Het vernieuwde Fabiolaplein, gelegen aan de Withuisstraat, werd gisteren ingespeeld. Onder impuls van jeugdcentrum De Klinker bepaalden kinderen en buurtbewoners mee hoe het uiteindelijke terreintje er zou uitzien. Voortaan staat er een vogelnestschommel en kunnen kinderen klimmen en klauteren op een parcours. De vertrouwde hut kreeg ook een opknapbeurt.

“Het Fabiolapleintje was in de jaren zestig van de vorige eeuw een zandbak voor de kleuters van het aanpalende schooltje maar werd al snel een onverzorgd en braakliggend stuk grond”, zegt Frans Helsen van het buurtcomité. “In 2004 richtte onze wijk het buurtcomité Ter Poortvelden op en dienden we bij de Koning Boudewijnstichting een project in om erkend te worden als ‘buitengewone buurt’.”

Dat lukte en met het bedrag werd een hut geïnstalleerd, er werden enkele speeltoestellen en een petanqueterrein aangelegd. Tot voor enkele jaren werd het pleintje onderhouden door het buurtcomité. Het was tijd voor een make-over. Dat is nu gebeurd. Er staan nieuwe speeltoestellen en de hut werd door de leerlingen van het Damiaaninstituut vernieuwd.”

“In de toekomst hopen we ook nog verlichting te krijgen”, aldus Helsen. “Dat is belangrijk naar de veiligheid toe. De buurt wil ook maatregelen om te voorkomen dat de weg wordt gebruikt als sluipweg tussen de Withuisstraat en de Langdorpsesteenweg.