Verlengen van de Demerrivier helpt in de strijd tegen overstromingen en watertekort DDH

26 mei 2020

18u12 0 Aarschot De rivier de Demer krijgt haar natuurlijke vorm terug nu de Vlaamse overheid alle meanders, zeg maar de destijds afgesloten bochten van de rivier zodat die recht liep in plaats van haar natuurlijk traject te volgen, weer open maakt. Burgemeesters Bert Ceulemans (Samen) van Begijnendijk en Gwendolyn Rutten (Open VLD) van Aarschot waren er dinsdag bij wanneer de afgesneden meander tegenover het kasteel Nieuwland in Aarschot opnieuw aangesloten werd op de Demer. Overstromingen maken hierdoor minder kans en de grondwaterstand zal erdoor stijgen”, reageren de burgemeesters.

De meander in Aarschot is de tweede die weer wordt aangesloten op de rivier. Eerder werd al een oude meander in Vinkenberg, op de grens tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem, heraangesloten op de Demer. Tussen Werchter en Diest worden de komende jaren nog tientallen meanders aangepakt. De werken kaderen in het zogenaamde Sigmaplan waarmee ‘De Vlaamse Waterweg nv’ en ‘Natuur en Bos’ Vlaanderen beter willen beschermen tegen overstromingen en tegelijk de natuur een boost willen geven. “Eind jaren negentig kampten we regelmatig met grote overstromingen in de regio. Met de meanders weer aan te sluiten tussen Diest en Werchter wordt de rivier 11 kilometer langer en kan ze dus veel meer water aan. Ze dient als extra buffer en is een stevig wapen in de strijd tegen overstromingen in de regio”, legt Bert Ceulemans uit.

Zijn collega Gwendolyn Rutten van Aarschot ziet ook alleen maar voordelen in het project: “Niet alleen zorgt het voor een extra buffer, het helpt ook om de grondwaterstand te verhogen. De waterproblemen of beter tekorten van de voorbije weken tonen aan dat dit geen overbodige luxe is”.

Om de meander in Aarschot weer aan te sluiten werd de dijk aan de uiteindes afgegraven tot op het bodempeil. Achter de meander, landinwaarts, werd een nieuwe dijk opgetrokken met een jaagpad voor fietsers en wandelaars. “Ik ben blij met het nieuwe fiets- en wandelpad. Het ontsluit meteen ons fietsnetwerk”.

Beide burgemeesters tenslotte zien in het project een extra troef om toeristen naar de regio te lokken. “Het bezorgt onze regio enkele mooie extra plekjes natuur waar toeristen van kunnen genieten. De extra beweging in de meander zorgt er bovendien voor dat er meer zuurstof in het water komt wat dan weer goed is voor het visbestand”. Recent startten de werken om een derde meander, op het grondgebied van Rotselaar, aan te takken op de Demer.